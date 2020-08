Niet naar de kust, ‘eigen inwoners eerst’ in parken: waar nog verkoeling zoeken?

Hitte en het coronavirus gaan niet goed samen. Mensen zoeken massaal verkoeling aan de kust of in zwemvijvers. Maar dat loopt mis: er zijn opstootjes en vechtpartijen, of er is té veel volk. De deuren sluiten, of enkel de ‘eigen’ inwoners mogen binnen. Waar moet de rest heen?

Recreatiedomein Nieuwdonk is nog tot en met donderdag toe. Te veel volk zakte af, het werd er onveilig, volgens burgemeester Katja Gabriëls. Het Netepark in Herentals is sinds eind juli enkel nog toegankelijk voor de eigen inwoners en die van de randgemeenten. Ook zwemzone ‘de Plas’ in het recreatiedomein ‘Ter Heide’ is sinds eind juni alleen toegankelijk voor inwoners van Rotselaar. Het domein is nu tijdelijk gesloten door blauwalgen.

Vandaag voerde de burgemeester van Rijkevorsel, Dorien Cuylaerts, een plaatsverbod in voor het Gemeentebos Kievitsheide voor al wie niet in de gemeente woont. Bezoekers die volgens Cuylaerts uit de provincie Antwerpen kwamen lieten er afval achter en stookten er vuurtjes. De burgemeester ziet ze liever in hun eigen ‘rode zone’ blijven, en weert bezoekers die niet in Rijkversol wonen dan ook uit het gebied. Boete: 350 euro.

De zwemvijver van recreatiepark ‘De Plas’ in Houthalen-Helchteren is dan weer gesloten tot vrijdag, door een handgemeen tussen een man en een aantal jongeren.

In veel provinciale recreatiedomeinen geldt een reservatiesysteem én een sterke beperking van het aantal toegelaten zwemmers en bezoekers, om de afstandsregels te kunne respecteren. Komt er nog bij dat de kustburgemeesters dagtoeristen, zeker jongeren in groep, liever niet ziet komen. De vechtpartij in Blankenberge van afgelopen weekend heeft daar onder meer toe bijgedragen. De NMBS schrapt dan ook een deel van het treinaanbod naar zee.

Verkoeling zoeken is alvast een uitdaging. Burgemeesters raden mensen af om naar de kust te komen. Recreatiedomeinen verhogen de drempels door het aantal bezoekers te beperken, alleen eigen inwoners toe te laten of zelfs de deuren te sluiten. En hoewel de hittegolf op zijn einde loopt, is de vakantie nog niet voorbij. Zondag wordt het opnieuw zonnig en warm.