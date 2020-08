Vlaamse Netflix heeft nu ook een naam: StreamZ

Het Vlaamse Netflix mag er komen. Dat hebben de mededingingsautoriteiten van de Europese Commissie beslist. Er zijn geen bijkomende voorwaarden opgelegd.

Prompt werd door DPG Media en Telenet een persbericht uitgestuurd met de naam van de nieuwe streamingdienst: StreamZ. Die wordt officieel op 1 september opgericht. Ceo wordt Peter Vindevogel, die eerder Play bij Telenet leidde.

De bezwaren tegen het nieuwe project bij de Commissie kwamen van de telecomoperatoren Proximus en Orange Belgium, samen met Disney. Maar de Commissie ging niet op hun bezwaren in.

Het was tot nu toe onduidelijk hoe het platform er concreet gaat uitzien en hoeveel middelen beide groepen in het project investeren. Ook daarover blijft het persbericht vaag. Over de rol van de VRT in het project is het bericht ook vaag.