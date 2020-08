Geen WK wielrennen in Zwitserland, Internationale Wielerunie zoekt alternatief

Het wereldkampioenschap wielrennen zal niet in het Zwitserse Aigle-Martigny kunnen plaatsvinden. Dat deelde de organisatie woensdag mee. Het WK stond voor 20 tot 27 september op de kalender, maar de Zwitserse autoriteiten verboden woensdag manifestaties met meer dan 1.000 personen tot eind september.

‘Dat maakt het organiseren van een WK onmogelijk’, klinkt het in een communiqué van de organisatie. ‘Ook omdat sinds 8 augustus voor meer dan 45 landen een quarantaine geldt voor wie vandaaruit Zwitserland wil betreden, dus zou het niet mogelijk zijn om een wereldwijd WK te organiseren. Het zou voor de meer dan 1.200 renners, van junioren tot elite uit 90 landen, niet allemaal mogelijk zijn om deel te nemen.’

De organisatie is naar eigen zeggen ontgoocheld. ‘We hebben de voorbije twee jaar hard gewerkt om een fantastisch evenement te organiseren. We bleven, ondanks het virus en de coronamaatregelen verder werken om het WK te kunnen organiseren. Helaas kan dat nu niet. We realiseren ons dat de nationale en ook wereldwijde gezondheidssituatie speciale maatregelen vraagt en onze gedachten zijn bij iedereen die getroffen is door het virus.’

De Internationale Wielerunie laat weten dat ze een nieuwe locatie binnen Europa zoekt.