President Trump liet zich al meteen weinig consequent uit over de nieuwe running mate van Joe Biden, Kamala Harris. Die geeft het campagneteam van Trump - ondanks enkele akkefietjes in het verleden - bijzonder weinig munitie.

‘Ze is de gemeenste vrouw in de hele Senaat, en een van de meest linkse bovendien. Het verrast en verbaast me dat Biden haar heeft gekozen.’ Dat was een weinig consequent standpunt van Donald Trump, tijdens ...