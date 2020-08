Avondklok wordt nachtklok in Antwerpen: van 1.30 tot 5 uur niet buiten

Gouverneur Cathy Berx geeft in een persconferentie meer uitleg over de maatregelen in Antwerpen. De avondklok wordt een nachtklok.

De avondklok wordt een nachtklok in de hele provincie. Tussen 1.30 uur en 5 uur moeten Antwerpenaren binnen blijven. ‘Dat is noodzakelijk om alle afterparty’s en feestjes te vermijden’, zegt Berx.

Berx begon de persconferentie met een uiteenzetting over wat Antwerpen de voorbije weken moet doorgaan. ‘Augustus is de maand waarin we met z’n allen buitengewoon diep aan het gaan zijn, dat is slopend, zeer slopend. Corona en covid-19 heeft geleid tot fysieke afstand, maar ook psychische en mentale afstand tussen mensen en sectoren.’

‘Desondanks hebben de ingrijpende maatregelen geleid tot snelle en noodzakelijke gedragsveranderingen’, ging ze verder. ‘De druk op de zorg neemt langzaam maar zeker af. Dankzij u stabliseert het aantal besmettingen en buigt de curve langzaam af. Maar helaas, we zijn er nog niet. Nu volhouden blijft de boodschap, zeker met de nakende terugkomst van vakantiegangers uit rode en oranje zones.’

De gouverneur gaf nog een overzicht over de epidemiologische situatie: ‘Enkele weken terug was het reproductiegetal 2. Voor het eerst sinds lang zit het onder de 1, namelijk 0,99. Dat is bemoedigend, maar we zijn er niet. De provinciale curve buigt af, sneller dan waar ook in het land. De sterke groei is gestopt, maar er is nog geen echte daling. Maar we zien in enkele wijken nog veel positieve testen. Er is nog werk aan de winkel.