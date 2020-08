Kind (6) verdronken in Mechels recreatiedomein De Nekker

Een kind van zes jaar is vanmiddag verdronken in het recreatiedomein De Nekker. Dat zou in het kleine bad gebeurd zijn.

Omstanders zagen het kind op de bodem van het bad liggen en hebben het uit het water gehaald. Redders zijn onmiddellijk met de reanimatie gestart en ook een mugteam kwam ter plaatse. Daarna werd het slachtoffertje overgebracht naar het ziekenhuis, waar het overleed.

Voorlopig is het nog onduidelijk hoelang het slachtoffer onder water heeft gelegen vooraleer het werd opgemerkt.

Het slachtoffer maakte deel uit van een groep Brusselse jongeren die, samen met begeleiders, een dagje hadden geboekt in De Nekker. ‘De politie zal nu omstaanders en getuigen ondervragen. Voorlopig is het onduidelijk wat er precies is gebeurd. Dat maakt deel uit van het verdere onderzoek’, reageert Kristof Aerts van het Antwerpse parket. Al lijkt het erop dat het vermoedelijk om een tragisch ongeval gaat.

Het provinciebestuur reageert aangeslagen. ‘Ik ben erg aangedaan door deze gebeurtenis. Een kind verliezen, wil niemand meemaken. Mijn hart is bij de familie’, reageert Jan De Haes, bevoegd gedeputeerde. Hij bevestigt dat er in het domein vier redders en een opzichter aanwezig waren.

De Nekker, dat door de coronacrisis met een reservatiesysteem werkt, was woensdag helemaal volzet. Momenteel worden een duizendtal bezoekers toegelaten. Normaal gezien heeft het domein een capaciteit voor vierduizend mensen.