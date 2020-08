Ziengs Retail toont interesse in herstart van Brantano

De Nederlandse retailer Ziengs, met in Nederland de schoenenketens Ziengs Schoenen en Sciapino, laat in een persbericht interesse blijken in een herstart van Brantano. De Belgische schoenenketen ging onlangs als onderdeel van FNG failliet.

‘Ik ken Brantano als een sterk familiebedrijf met een passie voor schoenen’, zegt Henk Ziengs, eigenaar van Ziengs Retail, in het persbericht. ‘Nu wordt dit bedrijf onnodig meegesleurd in het faillissement van FNG. Dat hoeft niet.’

Ziengs vergelijkt de situatie van Brantano met die van Scapino eind 2015, toen het bedrijf als onderdeel van de MacIntosh-groep failliet ging. ‘Mijn familie is al zes generaties actief als schoenmakers en ondernemers. In Nederland is de familie Ziengs gestart met Scapino. Ik wilde niet dat Scapino onnodig zou verdwijnen en daarom hebben wij de keten teruggekocht. Het bedrijf is nu weer kerngezond en groeit weer. Dat is ook wat wij met Brantano voor ogen hebben.’

‘We willen zo veel mogelijk gezonde winkels open houden’, meldt Ziengs. Maar wat dat betekent, is niet duidelijk. Schoenenketen Brantano heeft 104 winkels in België. Begin augustus hebben de banken de stekker uit moederbedrijf FNG getrokken, waardoor de Benelux-tak van FNG omviel. Dat betekende boeken toe voor Brantano, Ginger, Fred & Ginger, CKS, Concept Fashion, Expresso Belgium en Market Belgium.