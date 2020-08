Sinds afgelopen zondag circuleert op sociale media een controversiële video uit het familiepark Mont Mosan in het Luikse Hoei (Huy). In de video, die u hierboven kan zien, is te zien hoe een koord is gebonden rond de nek van een zeeleeuw, en hoe hij zo een bootje met drie kinderen voorttrekt.

Het was de Franse dierenrechtenorganisatie C’est assez! die de video op haar Facebookpagina plaatste. De organisatie, die zich inzet voor het vrijkrijgen van onder andere walvissen in gevangenschap, roept op tot actie tegen zulke praktijken. ‘Wij wensen dat Mont Mosan praktijken die het dierenwelzijn schaden onmiddellijk stopzet’, zegt het hoofd van de organisatie, Christine Grandjean. ‘Zeeleeuwen zijn gevoelige wezens en zijn niet geschikt voor het rond hun nek voorttrekken van kinderen.’

Het park heeft ondertussen gereageerd op de heisa: ‘Diegenen die naar onze zeeleeuwen zijn komen kijken, hebben kunnen vaststellen dat ze zeker geen koord om de nek krijgen. De zeeleeuw in de video die het bootje voorttrekt deed dit uit zichzelf en liet het ook los wanneer hij er genoeg van had’, aldus het park. Volgens hen is er dus in geen enkel geval sprake van dwang. De eigenaar van het park overweegt nu klacht in te dienen tegen de organisatie C’est assez!.