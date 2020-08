Ignaas Devisch, professor in de medische filosofie aan de UGent, vindt dat er niet goed is nagedacht over bepaalde coronamaatregelen. Veel mensen zullen het gebrek aan perspectief op een normaal leven niet langer slikken. ‘Ik denk dat mensen op een bepaald moment gewoon gaan uitbreken.’

Pas als er een vaccin gevonden is, kunnen we opnieuw leven zonder beperking op onze sociale contacten, zeggen medische experten. Maar kunnen we dat wel aan? Hoelang mag en kan corona ons leven leiden ...