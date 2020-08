Trump ‘verrast’ door Bidens keuze voor Kamala Harris

In een eerste reactie heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangegeven verrast te zijn dat de democratische presidentskandidaat Joe Biden senator Kamala Harris heeft gevraagd als running mate.

‘Ik was meer verrast dan wat anders’ door het nieuws, ‘want ze was erg middelmatig’ tijdens de campagne in de aanloop naar de Democratische voorverkiezingen, zei Trump tijdens zijn dagelijkse persbriefing in het Witte Huis. ‘Ze behaalde toen zeer slechte resultaten. En dat is net zoals een peiling’, aldus de Republikein.

Hoewel Trump verrast was, was het al maandenlang duidelijk dat Harris een favoriete was. Uit peilingen blijkt ook dat zij net zoals Biden in staat zou zijn Trump te verslaan als zij zelf kandidate voor het hoogste ambt was.