Gemiddeld aantal besmettingen stijgt naar 604 per dag

Tussen 2 en 8 augustus zijn er dagelijks gemiddeld 604,1 coronabesmettingen geregistreerd. Er waren verder gemiddeld 27,4 opnames en 3,7 sterfgevallen per dag.

In de periode van 2 tot 8 augustus raakten gemiddeld 604,1 mensen per dag besmet met covid-19. Het gaat om een stijging met 12 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen. Dat blijkt woensdag uit de dagelijkse update van gezondheidsinstituut Sciensano.

De ziekenhuisopnames stegen met 21 procent naar een gemiddelde van 27,4 opnames per dag tussen 2 en 8 augustus. In diezelfde periode overleden gemiddeld elke dag 3,7 coronapatiënten, een toename met 63 procent op weekbasis. Dinsdag werden nog 307 bedden (-5) ingenomen door covid-19-patiënten. Van hen lagen er 77 (+4) op intensieve zorgen, 38 mensen (-4) werden beademd.

In totaal testten in ons land sinds het begin van de pandemie al 75.008 mensen positief op covid-19, 388 meer dan dinsdag. Zo’n 9.885 zieken bezweken in België aan de gevolgen van het longvirus.

Mondmaskerplicht in Brussel

In de periode van 2 tot 8 augustus waren er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest per 100.000 inwoners gemiddeld 54,4 gevallen, blijkt uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Eerder werd al aangekondigd dat wanneer in Brussel de kaap van 50 nieuwe coronabesmettingen per 100.000 bereikt of overschreden zou worden, er extra maatregelen zouden komen.

Minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft aan VRT bevestigd dat ‘iedereen van 12 jaar of ouder verplicht een mondmasker moet dragen dat de neus en de mond bedekt op alle openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke plaatsen in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’.

Brusselse koplopers zijn de gemeentes Anderlecht (85 per 100.000) en Jette (70 per 100.000.

Sciensano werkt de cijfers van het dashboard bij tot 9 uur ’s ochtends. Deze cijfers kunnen dus nog veranderen.