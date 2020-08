Dendoncker met Wolverhampton onderuit in kwartfinale Europa League

Romelu Lukaku en Inter spelen tegen Shakhtar Donetsk om een plaats in de finale van de Europa League. De Oekraïners waren in hun kwartfinale in Gelsenkirchen met 4-1 veel te sterk voor FC Basel. Manchester United neemt het op tegen Sevilla, dat het Wolverhampton van Leander Dendoncker klopte met 0-1.

De wedstrijden in de ‘Final 8’ van de Europese competities worden allemaal over één wedstrijd gespeeld en dat hadden ze bij Shakthar goed begrepen. Na 22 minuten hadden ze de buit eigenlijk al binnen na doelpunten van Júnior Moraes en Taison. Na de pauze dikte ze de score nog aan via Alan Patrick en Dodo, waarna Ricky van Wolfswinkel de eer redde voor Basel: 4-1.

Wolverhampton en Sevilla leken lange tijd op weg naar verlengingen, al had Raul Jimenez al vroeg in de wedstrijd een penalty gemist voor de Engelsen. Tot Lucas Ocampos in de 88ste minuut de ban brak voor de Spanjaarden in Duisburg, zijn allereerste Europese goal voor de club. Drama dus voor Dendoncker, die een hele wedstrijd tussen de lijnen stond.

Nadat de coronacrisis de Europa League half maart stillegde, wordt de competitie deze maand op neutraal veld in Duitsland afgewerkt. In alle nog te spelen rondes valt de beslissing over een wedstrijd. De halve finales zijn voorzien komende zondag en maandag. De finale volgt volgende week vrijdag (21/08) in Keulen.