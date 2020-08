PSG rekent “zonder ongelukken” op Mbappé tegen Atalanta in de Champions League

Kylian Mbappé, die terugkeert na een blessure aan de enkel, zal “zonder ongelukken” terug in de kern zitten voor de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta op woensdagavond (21u00). Dit wist PSG-coach Thomas Tuchel dinsdag te vertellen. Het is evenwel niet duidelijk of de aanvaller ook al aan de aftrap zal verschijnen.

“Als hij dinsdagavond een goede training kan afleggen en niets uitzonderlijks gebeurt, dan zal hij in het team staan woensdag”, vertelde Tuchel aan de pers op de vooravond van de start van de ‘Final 8’.

De Fransman liep zijn blessure op in de finale van de Franse beker op 24 juli. Na een revalidatie van meer dan twee weken hervattte Mbappé de training met groep op de driedaagse stage in het Portugese Faro.

“We zijn heel blij dat we over de mogelijkheid beschikken om de wedstrijd met Kylian te kunnen eindigen, want dat geeft Neymar een speler naast zich waarmee hij graag samen speelt”, voegde de trainer er aan toe.

Marco Veratti zal er zeker niet bij zijn voor de kwartfinale. “We moeten de situatie afwachten en geduldig zijn met Marco. Vorige week kon hij nog niet lopen. Het begint terug te lukken, maar het zal heel kort dag zijn voor de halve finale (op 18 augustus, red.). Maar we doen er alles aan, net zoals we bij Kylian hebben gedaan. Hij zit in een fase waarbij hij zijn werklast kan beginnen opkrikken, dus dat is al goed.”