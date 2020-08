Scapino genoemd als kandidaat-overnemer Brantano

De Nederlandse schoenenverkoper Scapino, onderdeel van het Nederlandse Ziengs, wordt genoemd als mogelijke kandidaat om Brantano over te nemen. Ziengs kocht in 2015 Scapino uit het faillissement van de Macintosh Retail Groep waar ook Brantano een onderdeel van was.

Pol Schats ( ACV Puls) zei eerder geen goede herinneringen te hebben aan de periode toen Scapino (België) en Brantano een onderdeel waren van Macintosh.

De curatoren van FNG België gaan niet in op vragen over mogelijke overnemers. ‘We onderhandelen met partijen, maar doen geen uitspraken over namen’, zei curator Geert Van Deyck van het advocatenkantoor Alexius.

De regiomanagers van Brantano lieten gisteren weten dat het personeel toch de winkelsleutels niet moet afgeven. Er zou maandag een poging komen om stockverkopen te organiseren.

‘Nu verandert het scenario opnieuw. De chaos die we al kenden in het verleden houdt gewoon aan’, zegt een medewerker. Dat ook de kwestie met de maaltijdcheques nog niet opgelost is, leidt ook al tot onbegrip. Het dreigt voor de curatoren lastig te worden om voldoende personeel te mobiliseren voor de stockverkoop.