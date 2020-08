B-Fast mag niet meer uitrukken naar buitenland

B-Fast, het Belgische ‘search and rescue’-team, kwam vorige week níét in actie na de ramp in Beiroet. Het team blijkt geen internationale licentie meer te hebben.

België heeft geen hulpteam naar Beiroet gestuurd, waar vorige dinsdag een gigantische explosie in de haven plaatsvond. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) gebeurde dat omdat Libanon het team niet nodig had, maar bronnen in Knack zeggen dat B-Fast in feite wegbezuinigd is. Het is niet meer gemachtigd om buiten de landsgrenzen aan ‘search and rescue’ (SAR) te doen, klinkt het. Onder meer ­Nederland, Duitsland, Frankrijk, Polen, Griekenland, Tsjechië en Turkije stuurden de afgelopen ­dagen al SAR-teams naar Beiroet. De eerste honderd uur na een ramp zijn cruciaal om nog levenden vanonder het puin te halen.

De vrijwilligers van B-Fast kregen donderdag wel de vraag om eventueel te vertrekken, maar groen licht kwam er niet. SP.A­Kamerlid Jan Bertels zegt in Knack dat de federale regering eind vorig jaar, bij de hervorming van de civiele ­bescherming, het team weg­bezuinigd heeft. ‘België maakt zich belachelijk: we beloven iets wat we niet meer hebben. Het ergste is dat we het zelf niet weten. De voorbije ­dagen hebben medewerkers van verschillende kabinetten elkaar opgebeld om te weten te komen of dat search and rescue-team nu wel of niet nog bestaat. Dat is toch onwaarschijnlijk’, klinkt het scherp.

Geert Gijs, de voormalige coördinator van B-Fast, bevestigt in Knack dat het search and rescue-team wel nog bestaat, maar alleen in eigen land kan ingezet worden. ‘Sinds eind 2019 heeft B-Fast geen internationaal kwaliteitslabel of certificering meer en mag het niet meer uitrukken naar rampen in het buitenland.’

Gijs betreurt dat we op deze ­manier ‘unieke expertise aan het verliezen zijn’.