FACTCHECK. Gebeurden eerste besmettingen bij Westvlees op vakantie?

De gedelegeerd bestuurder van de Fede­ratie van het Belgisch Vlees Febev, Michael Gore, neemt in een opiniestuk in de zakenkrant De Tijd de verdediging van de slachthuizen op zich. Hij haalt aan dat de sector al heel wat maatregelen genomen heeft om het nieuwe coronavirus buiten de bedrijven te houden. In het artikel stelt hij dat de zestien arbeiders van het West-Vlaamse vleesverwerkende bedrijf Westvlees besmet raakten toen ze met vakantie waren. Die stelling roept vragen op.