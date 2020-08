Franse overnemer voor speelgoedketen Maxi Toys

De speelgoedketen Maxi Toys komt in Franse handen. Daarmee worden 826 van de ruim 1.200 jobs van de Belgische speelgoedketen gered.

De overnemer is de familie Gueydon, de historische aandeelhouder van de Franse speelgoedgroep King Jouet.

De merknaam Maxi Toys zal blijven bestaan, het huidige management blijft op post en de keten zal autonoom worden geleid, luidt het.

De overnemer neemt twee derde van de activa van Maxi Toys over. De hoofdzetel blijft in het Henegouwse Houdeng-Goegnies en het distributiecentrum dat daar gevestigd is (Logitoys), blijft operationeel. In totaal worden 22 van de 54 Belgische winkels overgenomen, in Frankrijk 95 van de 129. Daardoor worden in beide landen in totaal 826 banen gered.

Van de 28 vroegere Bart Smit-winkels, die nu Maxi Toys City heten en vooral in Vlaanderen liggen, worden er slechts 2 overgenomen. Maxi Toys nam de Belgische winkels van Bart Smit begin vorig jaar over van het failliete Nederlandse Intertoys. De curator blijft voor deze winkels naar een andere oplossing zoeken.