NMBS schrapt dit weekend extra treinen naar kust

Er zullen dit weekend vanuit het binnenland geen extra treinen richting kust vertrekken. Als het te druk wordt op de voorziene treinen, zullen er geen bijkomende passagiers mogen opstappen. ‘Potentiële’ amokmakers worden desnoods onderweg aangepakt.

Dat meldt waarnemend West-Vlaams gouverneur Anne Martens na afloop van een overleg met onder andere de burgemeesters van de kuststeden met treinstations, de politie, het ministerie van Binnenlandse Zaken, en de NMBS. De Spoorwegmaatschappij NMBS zal het zomeraanbod beperken, is afgesproken. De maatregelen na het weekend geëvalueerd. Pas dan wordt er een beslissing genomen over het treinverkeer voor de weekends daarna.

De beslissing komt er na een tumultueus weekend aan de Belgische kust. In veel kuststeden werd het zaterdag te druk, wat in Blankenberge zelfs tot rellen leidde. Veel burgemeesters vroegen daarom om de voorziene extra treinen naar de kust stop te zetten, maar dat lukte zondag nog niet.

Er is ook afgesproken dat het aantal treinreizigers beperkt wordt. ‘De NMBS houdt zich aan maximum aantal treinreizigers per dag op maat per kuststation’, klinkt het. ‘Concreet betekent dit 10.000 voor Oostende, 6000 voor Blankenberge, 2000 Knokke-Heist, 4000 Zeebrugge en 2000 voor De Panne.’ Oostends burgemeester Bart Tommelein had dit weekend geklaagd dat de toestroom van treinreizigers alleen al voldoende was om de voorziene plaatsen op het strand volledig te bezetten.

Niet vol

De treinen zullen dan ook niet helemaal volzet uitrijden. De bezettingsgraad mag niet meer dan 80 procent bedragen. Als dit maximum bereikt is, zullen in het volgende station reizigers alleen mogen afstappen, nieuwe reizigers mogen niet opstappen. ‘De NMBS zal in de stations instaan voor de begeleiding van de treinreizigers. De politie zal versterkt aanwezig zijn in alle grote stations.’

‘Kordaat optreden’

Martens meldt ook dat de veiligheidsdienst van de NMBS, Securail, ‘versterkt aanwezig’ zal zijn op de treinen en in de stations. ‘Potentiële amokmakers’ worden gemeld aan de politiediensten. ‘Bij de minste incident zal er kordaat opgetreden worden, desnoods onderweg’.