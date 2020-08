Dagjestoeristen vanaf woensdag weer welkom in Knokke-Heist

Het burgemeesterbesluit dat eendagstoeristen de toegang tot het grondgebied van Knokke-Heist onzegt, wordt opgeheven. Dagjestoeristen zijn vanaf woensdag opnieuw welkom, zegt burgemeester Leopold Lippens.

Sinds afgelopen zondag waren dagtoeristen niet meer welkom in Knokke-Heist. Burgemeester Lippens besliste dat omwille van de grote drukte en na verschillende incidenten elders aan de kust. Ondertussen is de drukte en het aantal incidenten in de kustgemeente volgens de burgemeester voldoende gedaald om het besluit op te heffen.

Maandag gaf Lippens nog aan dat hij pas aan het einde van de hittegolf de beslissing wou herzien. Op het schepencollege van maandagochtend werd beslist dat er gecontroleerd wordt op dagtoeristen zolang het zonnig en heet blijft. De officiële verklaring was dat er niet zozeer voor rellen werd gevreesd, maar wel dat door de drukte het verkeer zodanig moeilijk zou verlopen dat de veiligheid niet kan gegarandeerd worden.

Lippens benadrukt nu wel dat iedereen de regels moet naleven. ‘Ik reken erop dat inwoners, tweedeverblijvers en alle bezoekers de nodige burgerzin aan de dag leggen. Het is van cruciaal belang dat iedereen de mondmaskerplicht op het hele grondgebied opvolgt, de nodige sociale afstand behoudt en alle hygiënische voorschriften in onze handels- en horecazaken in acht neemt’, aldus Lippens.

Elke wagen gecontroleerd

Zondag ontstonden op de invalswegen vanaf de expresweg en vanuit Zeebrugge lange files om Knokke-Heist binnen te raken. Elke wagen werd gecontroleerd en zonder bewijs van een meerdaags verblijf of een reservatie op restaurant kwam je de gemeente niet binnen.