Vierde verdachte opgepakt voor vechtpartij Blankenberge

Een minderjarige uit Brussel is gearresteerd in verband met de vechtpartij afgelopen zaterdag in Blankenberge. Dat meldt het parket.

De jongen is de vierde verdachte die is opgepakt. Hij moet nog verhoord worden, zijn precieze rol is nog onduidelijk.

Zaterdag werden drie leden van een Brusselse jeugdbende opgepakt voor hun aandeel in de rellen. De onderzoeksrechter besloot maandag dat ze voorlopig aangehouden blijven en vrijdag voor de raadkamer verschijnen. Ze worden verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen en gewapende weerspannigheid.

De drie gaven toe elkaar te kennen, maar kwamen volgens hun verklaringen niet samen naar de kust. Ze zeiden ook dat ze geen deel uitmaken van een jongerenbende, maar volgens de gegevens van de politie doen ze dat alle drie wel degelijk. Het drietal blijkt over een stevig gevuld strafblad te beschikken.

In totaal werden zaterdag twintig mensen gearresteerd. Allemaal zijn het Brusselaars tussen 17 en 21 jaar, velen zouden in de hoofdstad bekend zijn voor feiten waaronder geweld, slagen en verwondingen, smaad, vandalisme en gewapende weerspannigheid.

Voorlopig geen plaatsverbod

De kwestie kwam vanmiddag aan bod in het federaal parlement. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) was er vorig weekend aan de kust overal genoeg politie, maar werd in Blankenberge tijd verloren om rellen te voorkomen. Hij is voorstander van het uitvaardigen van een plaatsverbod, waardoor amokmakers niet meer welkom zijn aan de kust of in recreatiegebieden. Maar zo’n verbod zou er deze zomer niet meer komen.