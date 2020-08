Melat Gebeyaw Nigussie nieuwe directeur Beursschouwburg

Schrijfster Melat Gebeyaw Nigussie wordt vanaf midden september de nieuwe algemeen en artistiek directeur van de Brusselse Beursschouwburg. Ze volgt er Tom Bonte op, die begin dit jaar overstapte naar de AB.

Dat meldt de Beursschouwburg. Nigussie werkte de voorbije jaren als projectcoördinator voor Bozar, waar ze sterk inzette op participatie.

Nigussie kwam de voorbije jaren ook nadrukkelijk als opiniemaakster in beeld. Zo groeide ze uit tot een belangrijke stem in het racismedebat. De Brusselse, geboren in 1991, schreef in juni nog een reeks columns in De Standaard, onder andere over het Black Lives Matter-protest in haar thuisstad.