Antwerpse moskeeën dienen klacht in tegen Van Grieken en VB

De Al Aqsa Moskee en het aanpalende Cultureel Centrum Moskee Omar dienen klacht in tegen Vlaams Belang en voorzitter Tom Van Grieken. Reden is de verspreiding van beelden van een wachtende rij mensen aan de moskeeën, op de dag van het Offerfeest.

Het Offerfeest vond dit jaar op 31 juli plaats, midden in de tweede golf. Volgens een bericht van het Cultureel Centrum Moskee Omar op Facebook verliep alles dan ook volgens de geldende regels. ‘Door het coronavirus en de bijbehorende maatregelen van de overheden vond ook dit feest dit jaar noodgedwongen plaats in de eigen sociale bubbel’, klinkt het. ‘Het overgrote deel van de moskeeën sloot eveneens vrijwillig de deuren waardoor het offerfeestgebed nauwelijks heeft plaatsgevonden. Slechts enkele moskeeën besloten alsnog om – conform de coronamaatregelen – hun deuren te openen voor een beperkte aantal gelovigen, waaronder de Al Aqsa Moskee in Antwerpen-Noord.’

De moskee geeft toe dat op het op een bepaald ogenblik drukker werd in de straat: ‘Doordat er aan de ingang en in de moskee zelf veiligheidsmaatregelen van kracht zijn, zoals het ontsmetten van de handen, werd het op een bepaald moment steeds drukker in de straat, waarna de politie langskwam om de afstand in de publieke ruimte te handhaven. De politie stelde geen inbreuken op de veiligheidsmaatregelen vast en nam ook in de moskee akte van een vlekkeloze organisatie.’

Zondebok

De Al Aqsa Moskee en Cultureel Centrum Moskee Omar zeggen klacht te zullen indienen tegen Tom Van Grieken en Vlaams Belang wegens aanzetten tot discriminatie en het aanzetten tot haat. Van Grieken deelde beelden van een veertigtal wachtende mensen in de straat voor de moskee. ‘Van de momentopname voor de komst van de politie werd een video gemaakt en gepubliceerd door de heer Tom Van Grieken en zijn partij het Vlaams Belang, met bijbehorende opmerking:

“ONGELOOFLIJK! Vandaag aan de moskeeën in Antwerpen-Noord. Dit is de echte reden waarom héél de provincie Antwerpen gestraft wordt.”

Dat is aanzetten tot haat en discriminatie, vinden de moskeeën: ‘Een momentopname van drukte op straat weerspiegelt immers geenszins de manier waarop er binnen in de moskee maatregelen werden getroffen en al zeker niet van moskeeën in Antwerpen-Noord die op deze dag de deuren sloten. (...) Onze bedoeling met deze aangifte is derhalve om aan te duiden dat deze post op sociale media de duidelijke intentie heeft om moslims en moskeeën als oorzaak van de stijging in de coronacijfers te bestempelen en ons als gemeenschap als zondebok af te schilderen.’