Angèle bevestigt relatie met Marie Papillon

De geruchten deden al langer de ronde, maar op Instagram bevestigde zangeres Angèle (24) het officieel: ze heeft een relatie met de Franse influencer Marie Papillon (32).

Op een Instagramfoto poseert Angèle trots met een T-shirt waar ‘Portrait of women who love women’ staat op geschreven. ‘Dat is dan duidelijk’, schrijft ze erbij, gevolgd door de naam Marie en een vlindertje.

De geruchten over een relatie tussen de Brusselse zangeres en de Franse influencer Marie Papillon ontstonden eind vorig jaar. Het Franse magazine Public plaatste toen een foto op zijn cover van het kussende koppel.

Heel gelukkig was Angèle daar niet mee. ‘Ik ben geschokt door de inbreuk op mijn privacy’, klonk het. Maar nu heeft ze dus beslist om voor eens en altijd duidelijk te zijn. In de reacties regent het alvast hartjes, ook van Marie Papillon zelf.