Ook Nederlandse Sifan Hassan valt werelduurrecord hardlopen aan op Memorial Van Damme

De Nederlandse Sifan Hassan valt op vrijdag 4 september op de 44e editie van de Memorial Van Damme het werelduurrecord bij de vrouwen aan, zo maakten de organisatoren dinsdag bekend.

Met 18 kilometer en 517 meter staat het huidige record sinds 2008 op naam van de Ethiopische Dire Tune. Hassan kent de piste van het Koning Boudewijnstadion. Vorig jaar won de Nederlandse er met sprekend gemak de 5.000 meter. Enkele weken later schreef de 27-jarige Hassan geschiedenis door op het WK in Doha als eerste atlete ooit op hetzelfde WK goud te pakken op de 1.500 en de 10.000 meter. Sinds vorig jaar is ze ook de wereldrecordhoudster op de mijl.

“Het is een gek en moeilijk seizoen, maar ik ben zo goed mogelijk blijven trainen en ben gelukkig gezond en fit”, zegt Hassan. “Er zijn maar weinig wedstrijden op dit moment en ik ben dan ook superblij met het voorstel van de AG Memorial Van Damme om daar op 4 september het werelduurrecord aan te vallen. Het record staat heel scherp, maar ik ga de uitdaging graag aan en in mijn huidige vorm denk ik dat het mogelijk is.”

Bij de mannen kondigden viervoudig olympisch kampioen Mo Farah en onze landgenoot Bashir Abdi eerder al hun aanval op het werelduurrecord aan. Sinds juni 2007 staat het record op naam van atletieklegende Haile Gebreselassie met 21km en 285m. Abdi wil in diezelfde race ook beter doen dan Gaston Roelants, die in 1972 op 20,784 km afklokte. In hun aanval op het uurrecord krijgen ze extra concurrentie van de Noor Sondre Moen, die zich richt op het Europees record van Jos Hermens. De Nederlander liep in 1976 20,944 km. Afgelopen zaterdag lukte hem dat met 21,132 km al in het Zweedse Kristianstad, maar die poging wordt mogelijk niet gehomologeerd.

Tot slot komt er ook nog een 1.500 meter bij de mannen bij, een familiestrijd tussen de broers Henrik, Filip en Jakob Ingebrigtsen.