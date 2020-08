De Limburgse Temptation island-verleidster Yasmine is afgelopen weekend in elkaar geslagen door een man in haar eigen woning toen ze hem vroeg die te verlaten. Dat schrijft ze op Instagram. ‘Hij zei dat het mijn eigen fout was omdat ik wilde dat hij vertrok.’

Yasmine Pierards is bekend van de realityprogramma’s Temptation island en Ex on the beach. Op Instagram heeft ze meer dan 350.000 volgers. Daar deelt ze hoe een man haar in haar eigen huis in elkaar heeft geslagen omdat hij niet wilde vertrekken.

‘Gisteravond (zondag, red.) ben ik na een domme kleine afterparty in mijn appartement in elkaar geslagen omdat ik iedereen naar huis stuurde en één persoon niet naar huis wou’, schrijft Pierards op Instagram. Ze zegt niet van plan geweest te zijn om het te posten, maar wil iedereen naar eigen zeggen waarschuwen voor ‘zulke duivelse mensen’. ‘Een man die een vrouw op die manier in elkaar kan slaan, is geen man en zal nooit een man worden.’

Pierards schrijft dat de man niet naar huis wilde gaan omdat hij bij haar wou slapen. Toen ze hem zei dat hij naar huis moest gaan, zou hij zich opgesloten hebben in haar slaapkamer. ‘Ik werd bang omdat hij nog bij mij thuis was’, schrijft ze. ‘Ik was zo bang.’ Ze beschrijft in detail hoe hij haar heeft aangevallen. ‘Ik kroop naar de hal en vroeg mijn buren om de politie te bellen. De man kwam erbij zitten en zei dat het mijn eigen fout was omdat ik wilde dat hij vertrok.’

Ze schrijft nog dat ze twee dagen in het ziekenhuis heeft gelegen, haar neus gebroken is en dat ze een hersenschudding heeft. ‘Ik voel me miserabel, maar dit had veel erger kunnen eindigen.’ Op Instagram deelt ze ook filmpjes van het bloed op de muren en de grond van haar woning.

Verdere stappen tegen de dader zullen genomen worden. Daarnaast raadt ze iedereen aan ‘niet zo dom en naïef te zijn’ als zij en ‘niet zomaar iedereen te vertrouwen’.