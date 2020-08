Parcours van Ronde van Lombardije wordt met twaalf kilometer ingekort

De Ronde van Lombardije telt zaterdag (15 augustus) niet 243 maar 231 kilometer. Dat kondigde organisator RCS Sport dinsdag aan.

Na de beklimming van Colle Brianza zal het peloton onmiddellijk de afdaling richting Oggiono inzetten, zonder de geplande omleiding via Lecco/Valmadrera en de terugkeer langs Oggiono. Daardoor moeten de renners twaalf kilometer minder afleggen.

De wijziging heeft geen gevolgen voor de belangrijkste hindernissen in de Italiaanse klassieker, met start in Bergamo en aankomst aan het meer van Como. Onderweg moet het peloton over de Colle Gallo, Colle Brianza, Madonna del Ghisallo, Sormano, Civiglio en San Fermo della Battaglia.

Vorig jaar won de Nederlander Bauke Mollema de “koers van de vallende bladeren”.