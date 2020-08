Poetin claimt eerste coronavaccin klaar te hebben

Volgens Russisch president Poetin heeft zijn land een eerste werkend coronavaccin klaar. Sterker, zijn eigen dochter zou al gevaccineerd zijn.

Het was in een videoconferentie dat Poetin het grote nieuws bekend maakte. ‘Deze ochtend, voor de allereerste keer, werd een vaccin tegen het nieuwe coronavirus geregistreerd’, kondigde de president trots aan. ‘Ik weet dat het voldoende effectief is en dat het voor langdurige immuniteit zorgt.’

Om die bewering kracht bij te zetten verklaarde Poetin zelfs dat een van zijn dochters al het nieuwe vaccin ingeënt kreeg. Vanaf januari 2021 zouden miljoenen dosissen massaal verspreid worden, aldus de minister van Volksgezondheid.

Snelheid boven kwaliteit

Rusland is net als andere landen al maanden naarstig aan het zoeken naar een vaccin. Ondertussen werden al meer dan honderd patenten aangevraagd voor potentiële vaccins. Maar dat het zoeken naar immuniteit de concurrentie en snelheid opdrijft, baart wetenschappers zorgen. De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukte al meermaals dat de nodige protocollen en procedures strikt moeten worden opgevolgd en dat wetenschappers transparant moeten zijn over hun werkwijze. De vrees dat snelheid het zal halen van kwaliteit leeft.