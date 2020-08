Grootste Nederlandse cocaïnelab ooit ontmanteld

In de Nederlandse provincie Drenthe werd vorige week ’s lands grootste cocaïnelab ooit opgerold. In een bijzonder uitgebouwd complex werd meer dan 150 kilogram coke per dag geproduceerd. Het nieuws werd vandaag pas bekend.

Het was in een getransformeerde manege in Nijeveen, in de noordoostelijke provincie Drenthe, dat de Nederlandse politie vrijdag ’s lands grootste cocaïnelab ooit ontmantelde. Tienduizenden liters aan chemicaliën en een voorlopige vangst van 100 kilogram cocaïne werden in beslag genomen. De autoriteiten arresteerden ook 17 verdachten, waarvan 13 de Colombiaanse nationaliteit bleken te hebben.

Complex met slaapvertrekken

De manege was uitgebouwd tot een waar complex met slaapvertrekken en recreatieruimten. Volgens hoofdinspecteur André van Rijn is zoiets ongezien in Nederland. ‘Gezien het aantal mensen dat er werkte, de installaties, de grootte, de inrichting en de apparatuur, schatten we de productiecapaciteit op 150 tot 200 kilo cocaïne per dag.’ Het gaat om een dagelijks geproduceerde straatwaarde van 4,5 tot 6 miljoen euro.

Elders in het land vond de politie in verschillende loodsen ook 120.000 kilogram aan materiaal om cocaïne aan te onttrekken. De uiteindelijke ontmanteling van de complexen duurde drie dagen om de afbraak van de chemische processen veilig te doen verlopen.