Door de hittegolf was het afgelopen weekend zeer druk aan de kust. In Blankenberge kwam het zaterdag zelfs tot vechtpartijen, en Knokke besliste om niet langer dagjestoeristen te verwelkomen. Vanaf 10 uur vindt in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een debat plaats over de chaos aan de kust. U kan het debat hierboven live volgen.