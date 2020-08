Leverkusen-trainer heeft genoeg van vragen over supertalent Kai Havertz: “Volgend seizoen speelt hij voor Heracles Almelo”

Kai Havertz (21) moet na zijn 18 goals en 9 assists voor Bayer Leverkusen dit seizoen zowat één van de meest begeerde talenten van Europa zijn. En dus krijgt zijn trainer Peter Bosz bij zowat elke gelegenheid de vraag waar de toekomst van zijn poulain ligt. Maandagavond, na de Europese uitschakeling tegen het Inter van Romelu Lukaku, was dat niet anders. Alleen had Bosz deze keer een antwoord klaar.

“Volgend seizoen speelt Havertz voor Heracles Almelo”, kondigde Bosz immers kurkdroog aan. Een grapje, natuurlijk. Heracles, een ex-club van Bosz, is een middenmoter in de Nederlandse Eredivisie terwijl Havertz zo’n 80 miljoen euro zou moeten kosten en nadrukkelijk in verband gebracht wordt met de Engelse grootmacht Chelsea van miljardair Roman Abramovich.

In Almelo konden ze het grapje echter wel smaken. Dinsdagochtend dreven ze het mopje nog een stap verder door “Welkom Kai”, met een (gephotoshopt) beeld van Havertz in Heracles-shirt te tweeten.