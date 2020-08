Julie Allemand voor tweede week op een rij verkozen tot “Defensive Player of the Week”

Julie Allemand maakt een prachtig debuut in de WNBA. In amper zeven wedstrijden groeide ze uit tot een stevige basisspeelster, komt ze gemiddeld 32 minuten in actie en laat ze mooie statistieken noteren: 8 punten, 4 rebounds en 6 assists. Inzake assists staat ze momenteel zelfs op de derde plaats in de ranking!

De 24-jarige Belgian Cat kwam in de winst tegen Emma Meesseman en kampioen Washington Mystics voor het eerst in de dubbele cijfers en liet een “career-high” van 13 punten in de WNBA optekenen. Allemand is niet alleen offensief sterk. Met haar fysieke kwaliteiten schittert ze ook verdedigend. Ze is “slechts” 1m73 groot, maar ze pakte toch al verschillende keren met indrukwekkende blockshots uit op veel grotere speelsters. Ze werd voor de tweede keer op een rij dan ook verkozen tot “Defensive Player of the Week”. “In defense win je wedstrijden. Dat hebben mijn coaches me altijd geleerd. Ik train hard op mijn verdedigende “skills”. In een fysieke competitie als de WNBA is dat echt wel aan de orde. Ik moet nog veel leren, investeren in mezelf en het team, maar ben uiteraard meer dan tevreden op mijn eerste weken in de WNBA,” aldus Julie Allemand. Komende nacht neemt Indiana Fever het tegen Las Vegas Aces op, Washington Mystics moet aan de bak versus Minnesota Lynx.