Protest in Wit-Rusland eist dode

Bij schermutselingen in Wit-Rusland is maandagavond een demonstrant om het leven gekomen. De man wilde een explosief naar de politie gooien, maar het springtuig ontplofte in zijn hand. Dat hebben de autoriteiten in Minsk meegedeeld.

De manifestant bezweek later aan zijn verwondingen. Om welk explosief het ging is niet bekend. Eerder was er volgens de autoriteiten aan een barricade onenigheid uitgebroken tussen demonstranten en de politie.

In de hoofdstad Minsk kwam het maandagavond andermaal tot betogingen tegen het resultaat van de presidentsverkiezingen en op meerdere plaatsen verzamelden zich honderden demonstranten. De politie zette traangas en rubberkogels in om manifestanten uiteen te jagen. Er zijn ook arrestaties verricht.

Sinds de huidige president Alexander Loekasjenko opnieuw de verkiezingen won, komen de Wit-Russen massaal op straat. Foto: EPA-EFE

De oproerpolitie was opnieuw aanwezig. Foto: EPA-EFE