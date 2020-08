Duitser aangehouden na vuurwapengevecht met politie in ’s Gravenvoeren

De 32-jarige Duitser, die zaterdagnamiddag in ‘s Gravenvoeren in een vuurwapengevecht levensgevaarlijk gewond raakte, is door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij zou vijf keren zijn geraakt.

Dat schrijft Het Belang van Limburg maandagavond. De onderzoeksrechter is in het kader van de voorleiding naar het ziekenhuis moeten gaan.

De 32-jarige Duitser, die zaterdag het vuur opende op inspecteurs van de lokale politie van Voeren, stond geseind om in Duitsland een gevangenisstraf van vijftien jaar uit te zitten.

De man ligt met levensgevaarlijke verwondingen in het ziekenhuis. Hij had eerst in Moelingen een controlepost voor het rijden onder invloed ontvlucht, waarna een politieachtervolging ontstond. In het centrum van ‘s Gravenvoeren werd hij klemgereden. Hij wilde vervolgens een tegenligger carjacken, maar toen ontstond er een vuurwapengevecht met de politie. De gecarjackte vrouw was in shock. Een 41-jarige toevallige voorbijgangster raakte gewond door een projectiel.

Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is lopende. De ballistische deskundige is ter plaatse gegaan, maar diens verslag is nog niet klaar. Het is vandaag dus niet duidelijk van wie de verdwaalde kogel of stuk van kogel kwam die de Antwerpse toeriste heeft verwond.