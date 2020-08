Opnieuw heel warm met kans op lokaal onweer

Het wordt dinsdag opnieuw heel warm bij maxima van 30 tot 35 of 36 graden. Code rood blijft geldig. Het KMI meldt ook dat er steeds kans is op lokaal warmteonweer.

Dinsdag verwacht het KMI opklaringen, maar soms ook vrij veel wolken. Na de middag kan er plaatselijk een warmteonweer ontstaat, dat hier en daar behoorlijk wat neerslag kunnen veroorzaken en eventueel ook hagel. Het blijft zeer warm met, afhankelijk van de breedte van de opklaringen, maxima van 30 tot 35 of 36 graden.

Dinsdagavond en volgende nacht blijft het opnieuw zeer zacht. Pas woensdagochtend zal het afkoelen tot temperaturen tussen 18 en 23 graden. Het is wisselend bewolkt met nog steeds lokale onweershaarden, vooral dan ‘s avonds. Plaatselijk kan er veel neerslag vallen en eventueel ook hagel.

Woensdag is het nog vrij zonnig, maar onstabiel met in de loop van de dag een toenemende kans op lokale onweersbuien. Het wordt opnieuw zeer warm met maxima tussen 28 graden in de Hoge Ardennen en 34 of 35 graden in het centrum of plaatselijk wat meer.

Donderdag neemt de kans op onweersbuien verder toe vanuit het zuidwesten. Deze buien kunnen intens zijn. Het is al wat minder warm met nog maxima van 26 of 27 graden aan zee tot 31 graden in het noordoosten.