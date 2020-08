Manchester United pas na verlengingen voorbij Kopenhagen

Manchester City heeft zich dankzij een 1-0 zege tegen FC Kopenhagen geplaatste voor de halve finale van de Europa League. De Britten hadden daarvoor verlengingen nodig, en het enige doelpunt werd gescoord dankzij een penalty.

Door de coronacrisis werd de kwartfinale in één enkele wedstrijd beslecht. Die vond plaats in Keulen. Omdat het na 90 minuten nog steeds 0-0 stond, moesten verlengingen dus uitsluitsel brengen.

Bij de Engelsen mocht toptalent Mason Greenwood (18) alweer in de basis starten in een Europese wedstrijd. Bij de Denen ook een tiener tussen de lijnen, Mohamed Daramy (18).

En beide jonkies lieten zich zien. Daramy wrong voor de rust een grote kans de nek om, Greenwood leek de Red Devils vervolgens op voorsprong te zetten na een perfecte lange bal van Harry Maguire.. De VAR keurde het doelpunt echter af voor buitenspel. Hetzelfde gebeurde met een goal van Marcus Rashford na de pauze. Wat later knalde Bruno Fernandes tegen de paal.

Geen doelpunten dus na 90 minuten in Keulen, maar in de verlengingen toonde Man United zich superieur. Fernandes trapte snel een penalty binnen, de 21ste al dit seizoen voor de Engelse topclub. Niemand kreeg er meer. Daarna misten Rashford en Juan Mata nog grote kansen. De winnaar van 2017 staat dus bij de laatste vier, waarin het zondag Wolverhampton of Sevilla treft.