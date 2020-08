Domein de Plas in Kelchterhoef blijft gesloten na incident tussen jongeren

De gemoederen tussen een groep van zestig tot zeventig jongeren en een man raakten maandagavond verhit aan de Plas in Kelchterhoef. Burgemeester Alain Yzermans (SP.A) van Houthalen-Helchteren heeft daarom besloten dat de Plas in Kelchterhoef vanaf dinsdag afgesloten blijft.

Eerst waren enkele securitymensen tussenbeide gekomen. Toen verschillende ploegen van de politiezone CARMA ter plaatse kwam, was de groep jongeren blijkbaar al vertrokken. Het ging om schelden en wat duwen en trekken.

De man heeft blijkbaar een uitlating gedaan in de richting van de jongeren, waarna de situatie escaleerde.

Burgemeester Yzermans reageerde misnoegd na het geval van belaging. Er was blijkbaar niet gevochten. Maandagavond vond er meteen crisisberaad plaats. ‘Het incident duurde niet zo lang, maar we willen voor de gasten aan de Plas geen enkel risico nemen. We willen een strikt beleid hanteren. De veiligheid staat voorop. Tot nader order gaat de Plas dus dicht’, aldus de burgemeester van Houthalen-Helchteren.

Het is dus nog niet duidelijk wanneer de zwemvijver van twintig hectare met bijhorend zandstrand weer toegankelijk is.