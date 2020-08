Lukaku schenkt Inter plaats in halve finale Europa League

Inter Milaan heeft zich dankzij een 2-1 zege tegen Bayer Leverkussen geplaatst voor de halve finale van de Europa League. Onze landgenoot Romelu Lukaku scoorde het beslissende tweede doelpunt voor de Milanezen. En hij schreef meteen ook twee records op zijn naam.

Door de coronacrisis is er in de kwartfinales geen heen- en terugwedstrijd, maar enkel één match, die in Düsseldorf werd gespeeld. Milaan is met de zege dus meteen zeker van een plaats bij de laatste vier.

De Nerazzurri schoten snel uit de startblokken en kwamen al na een kwartier op voorsprong via een prachtig doelpunt van Nicolo Barella, met een trap met de buitenkant van zijn voet. Tien minuten later was het de beurt aan Lukaku. ‘Big Rom’ zette de 2-0 op het bord door zijn rechtstreekse tegenstander af te houden terwijl hij tegen de grond viel.

Twee records

Meteen goed voor de zesde Europese wedstrijd op rij waarin Lukaku raak treft voor Inter. Record nummer één. Het was ook de negende Europa League-wedstrijd na elkaar dat de Rode Duivel de netten deed trillen, startende in 2014 met Everton. Niemand deed ooit beter. Record nummer twee.

Niet veel later maakte supertalent Kai Havertz er wel 2-1 van voor Leverkusen, waarna Inter eerst een penalty kreeg maar dan weer niet meer door ingrijpen van de VAR.

Lukaku zit nu al aan 30 doelpunten in 59 Europese optredens, waarvan 17 goals in 31 wedstrijden in de Europa League: vijf voor Anderlecht, acht voor Everton en vier voor Inter. Zijn huidige reeks begon in november 2014 toen hij voor Everton scoorde tegen Wolfsburg (1-1).

Bescheiden Lukaku

‘Records zijn records, maar deze overwinning was enorm belangrijk’, aldus Lukaku na afloop. ‘Leverkusen is een sterk team, met een heel goeie trainer. We maakten voorin te veel fouten want we maakten onze kansen niet af. We hadden dus ruimer kunnen winnen. Verdedigend stonden we er echter en in mijn ogen is Barella de man van de match. Hij is de laatste weken fantastisch bezig. Hij is gewoon overal.’

Komende maandag speelt Inter opnieuw, tegen de winnaar van de kwartfinale tussen FC Basel en Shakhtar. ‘We worden duidelijk beter de voorbije wedstrijden, we moeten gewoon nog beter onze kansen benutten. We zullen klaar zijn voor de halve finale’, liet Big Rom nog weten bij Sky Italia.