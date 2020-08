OH Leuven pakt punt tegen Eupen

OH Leuven en Eupen verdelen de punten op hun eerste speeldag. Via Kotysch kwam de thuisploeg wat onverwacht op voorsprong. Nuhu zorgde voor de meer dan verdiende gelijkmaker.

Aan de rust was er nog niet gescoord. In de tweede helft kregen we hetzelfde spelbeeld. Eupen was het meest aan de bal en tevens namen de Panda’s geregeld doelman Keet onder vuur. Zo kwam de 1-0 dan ook als verrassing. Mercier bediende Kotysch op een vrije trap en die maakte er op een fraaie manier 1-0 van.

Eupen was even van slag, maar herstelde zich toch vrij snel. De gelijkmaker liet dan ook niet lang op zich wachten. De goed ingevallen Ngoy zette zich door op links en Nuhu kon profiteren van een aarzeling in de thuisdefensie.

In het slotkwartier probeerde Eupen nog de volle buit mee te graaien, maar de Leuvense verdediging, met doelman Keet op kop, gaf geen krimp meer.

Nieuwkomer Leuven pakt dus meteen een punt en Eupen verliest voor het eerst in vijf jaar zijn openingsmatch niet. Op de volgende speeldag moet OHL op bezoek bij KRC Genk. Eupen ontvangt kampioen Club Brugge.