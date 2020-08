Burgemeester Blankenberge: ‘Brusselse politie moet jongeren en bendes er al op perron in Brussel uithalen’

De burgemeester van Blankenberge, Daphné Dumery (N-VA), wil steun van de federale overheid om gewelddadige incidenten zoals zaterdag vermijden. Ze pleit ervoor dat de Brusselse politie de jongeren er al op het perron uithaalt. ‘Criminelen zijn niet welkom in Blankenberge’, klonk het op Terzake.

Zaterdagavond werden twintig jongeren uit het Brusselse gearresteerd nadat er op het strand rellen met de politie waren ontstaan. De Brugse onderzoeksrechter heeft besloten om drie jongemannen die zaterdag na de vechtpartij in Blankenberge werden gearresteerd, aan te houden. Een van hen kwam als minderjarige al meermaals met het gerecht in aanraking voor geweldsdelicten.

Zondag weerde Blankenberge dan ook dagjestoeristen om de rust te doen terugkeren. ‘De time-out was nodig’, zei burgemeester Daphné Dumery. ‘Ondertussen hebben we al meer zicht op wie de relschoppers waren. Het gaat om jongeren die lid zijn van verschillende jeugdbendes en gedronken hadden. Sommigen hadden ook drugs gebruikt.’ Dumery zei ook nog dat ‘het jongeren zijn die onze waarden en normen niet hebben’.

‘Er moet ondersteuning komen vanuit Brussel,’ zei Dumery. ‘Dit is federale materie die mijn stadsgrenzen overschrijdt. De politie in Brussel ként deze jongeren. Waarom kan men in Brussel op de perrons geen politie voorzien om die jongeren of bendes eruit te halen? Bij ons is iedereen welkom, behalve die criminelen. Een groep van twintig of dertig mensen die met de trein naar de kust reist, dat kan sowieso niet in coronatijden.’

Dumery beklemtoont dat de gemeente voorzien was op veel volk. ‘We hebben de ganse dag gemonitord. Elk uur ging een drone over ons strand. Maar je hebt geen vat op wie naar je strand komt, en daar zit het probleem. Er is deze zomer een totaal nieuw toerisme: mensen die een jaar geleden misschien elders zouden gaan en nu naar de Belgische kust komen.’

‘Er zijn heel veel mensen van allochtone origine naar de kust gekomen’, zei Dumery nog. ‘Het merendeel heeft zich aan de regels en aan de coronamaatregelen gehouden. Er is een kleine minderheid die dat niet heeft gedaan, en die kleine minderheid is gekend bij justitie.’