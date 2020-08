Man komt om na sprong in steengroeve in Florennes

Een man is maandagnamiddag om het leven gekomen nadat hij van een rots was gesprongen in de ondergelopen ‘Flato’-steengroeve van het Naamse Florennes. De toegang is er verboden, maar de vijvers trekken in de zomermaanden altijd zwemmers aan.

Burgemeester Albert Mabille bevestigt de berichten hierover in lokale media. Het slachtoffer zou een rots geraakt hebben na een val van een dertigtal meter, zegt Mabille.

Het is een vriend van de man die alarm sloeg, nadat die niet meer naar boven kwam na zijn sprong. Duikers haalden het lichaam van de ongelukkige uit het water. Aan zijn verwondingen kon opgemaakt worden dat hij op slag dood geweest moet zijn.

‘De twee steengroeves van Floreffe zijn verboden voor het publiek’, zegt Mabille. ‘Anderhalve maand geleden gleed een jongere uit op dezelfde plaats. Gelukkig kon hij zich vasthouden aan bomen voor hij viel. We hebben in de buurt meer signalisatie geplaatst om erop te wijzen dat de toegang verboden is en dat er niet mag gezwommen worden, omdat het gevaarlijke plaatsen zijn.’

Volgens Mabille stelde de politie vorige week 150 processen-verbaal op tegen personen aan de andere steengroeve in de gemeente. ‘Het gaat vooral om personen uit het noorden van het land, aangetrokken door foto’s die ze op internet vinden.’

Het slachtoffer zelf kwam niet uit de regio Floreffe.