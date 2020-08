‘Belgen even niet welkom’ na ‘onrustbarend’ aantal besmettingen in Bergen op Zoom

De burgemeester van Bergen op Zoom vindt het oplopend aantal besmettingen in zijn gemeente ‘onrustbarend’. Hij vermoedt dat het Offerfeest en de nabijheid van Antwerpen een rol spelen.

Bergen op Zoom is na Rotterdam en Amsterdam de stad met de meeste besmettingen in Nederland. Ruim 14 procent van de 965 afgenomen coronatests tussen 1 en 9 augustus is positief.

Wat de oorzaak van de stijging is, is niet meteen duidelijk. Burgemeester Frank Petter heeft wel zijn vermoedens. Zo zijn bijna de helft van de positieve tests afkomstig uit de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. ‘Het Offerfeest van anderhalve week geleden is hoogstwaarschijnlijk een aanleiding geweest voor veel besmettingen’, zegt Petter. ‘We gaan nu na waar die mensen allemaal op bezoek zijn geweest.’

Petter kijkt ook naar Antwerpen. Hoewel Nederland aan de provincie Antwerpen code oranje heeft gegeven, kunnen Antwerpenaren nog altijd gemakkelijk naar Bergen op Zoom reizen.

‘Belgen zijn nu even niet welkom’, zegt de burgemeester, die graag grenscontroles zou zien. ‘Ik vind dat het grensverkeer moet gereguleerd worden. Dan denk ik aan grenscontroles, waarbij alleen essentiële reizen nog mogen. Daarvoor heb ik de landelijke overheid nodig. Zolang die grens open blijft, kan ik in Bergen op Zoom allerlei maatregelen nemen, maar dan is het wel dweilen met de kraan open.’

Voorlopig neemt de stad nog geen drastische maatregelen. Ze zet vooral in op meer handhaving en controles van de huidige maatregelen. Ook wil de burgemeester met de horeca overleggen over het weren van mensen uit de regio Antwerpen. Donderdag volgt een nieuwe evaluatie.