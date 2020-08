Code rood verlengd tot dinsdag

Het KMI heeft code rood voor extreme hitte verlengd tot en met dinsdag. Dinsdagavond zal ook beslist worden over een eventuele verlenging tot woensdag, dat voorlopig ‘code oranje’ blijft.

Code rood geldt al sinds zaterdag voor het grootste deel van het land.

‘Zeer warme lucht wordt nog steeds naar ons land gestuurd’, stelt het KMI. ‘Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden: veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden. Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen.’

Ik heb namens het KMI code rood voor extreme hitte verlengd tot en met dinsdag en zal dinsdagnamiddag/avond beslissen over eventuele verlenging tot en met woensdag, dat nu voorlopig een oranje kleur krijgt. — David Dehenauw (@DDehenauw) August 10, 2020

Vorige vrijdag gold in alle provincies al code oranje, met uitzondering van de kust. Maar sinds zaterdag werd dat voor een groot deel van België dus opgeschaald naar code rood. Enkel in de provincie Luxemburg (code oranje) en aan de kust (geel) geldt nog altijd een lager waarschuwingsniveau.

Dat we zoveel dagen op rij temperaturen van rond de 35 graden moeten uitzweten, is ongezien. Na de primeur vorig jaar is het nog maar de tweede keer dat de ­code rood afgekondigd wordt. Hittegolven komen steeds vaker voor. Waar dat er vroeger een om de vier jaar was, krijgen we er nu ieder jaar een te verwerken.