Piek in waterverbruik, maar bevoorrading niet in gevaar

Sinds het begin van de hittegolf is het dagelijkse waterverbruik in ons land gestegen tot het hoogste peil ooit gemeten. In sommige regio’s is er sprake van een stijging van het verbruik met meer dan 40 procent. Toch lijkt de bevoorrading niet in het gedrang te komen, al is een lokaal drukverlies niet uit te sluiten.

Dat meldt AquaFlanders, de federatie van de waterbedrijven en rioolbeheerders. Vrijdag en zaterdag lag het verbruik op bijna 1,4 miljoen kubieke meter, en dat is ongezien. ‘Op Vlaams niveau noteerden we de voorbije dagen een toename van meer dan 20 procent ten opzichte van het gemiddeld verbruik voor deze periode van het jaar’, klinkt het in een mededeling. ‘Er zijn sterke regionale verschillen. Zo zagen we vooral aan de kust en in de Provincie Antwerpen een grote piek. Daar nam het waterverbruik met meer dan 40 procent toe.’

Algemeen directeur van AquaFlanders Carl Heyrman wijst erop dat het gaat om het hoogste dagverbruik ooit gemeten, al dateert de huidige manier van meten wel pas van begin 2018.

Aangezien de hittegolf nog niet voorbij is, verwacht AquaFlanders dat het verbruik ook de komende dagen veel hoger dan normaal blijft. Toch vreest het niet voor een tekort aan drinkwater. Als in een bepaalde regio veel mensen tegelijk water afnemen, zou de maximumcapaciteit wel overschreden kunnen worden. In dat geval zou er wel water beschikbaar blijven, maar kan de druk tijdelijk wel afnemen.

Nederland

Bij onze noorderburen waarschuwen de watermaatschappijen gisteren al voor het terugvallen van de waterdruk. Ze riepen Nederlanders daarom op het verbruik terug te brengen of uit te stellen. Volgens Heyrman is de situatie hier echter ‘niet zo nijpend’.

Voor een scenario als tijdens het Hemelvaartsweekend, toen in de omgeving van Overijse geen water meer uit de kraan kwam, hoeven we volgens Heyrman niet te vrezen. ‘Dat had te maken met calamiteiten’, zegt de algemeen directeur. Er waren toen problemen in een productiecentrum in Huldenberg, wat gecombineerd met een hoog verbruik voor problemen zorgde.

Regenwater

AquaFlanders roept wel op om bewust om te gaan met kraanwater. ‘We moeten het hele jaar door verstandig omgaan met kraanwater en niet alleen in de zomer’, aldus Heyrman. ‘We raden aan om kraanwater niet te gebruiken voor toepassingen waarvoor de kwaliteit van drinkwater niet nodig is, zoals het sproeien van onze gazons of het wassen van onze wagens. Hiervoor is regenwater een perfect alternatief of water dat je in de keuken of badkamer opvangt en hergebruikt’.