McDonald’s eist ontslagvergoeding van voormalig ceo terug

Fastfoodketen McDonald’s trekt naar de rechtbank met een zaak tegen zijn voormalig ceo Steve Easterbrook. Die werd eind vorig jaar ontslagen omdat hij een relatie met een personeelslid had. Daarvoor ontving hij 40 miljoen dollar als ontslagvergoeding.

Een povere exit bij de fastfoodgigant was het voor Easterbrook niet. Toen aan het licht kwam dat de ceo een relatie met een werknemer had, werd hij eind november prompt de laan uit gestuurd, zij het niet zonder gouden parachute. Easterbrook vertrok uiteindelijk met 40 miljoen dollar aan ontslagvergoedingen en aandelenopties uit het bedrijf. Dat bedrag wil het concern nu terugvorderen via de rechter. Volgens McDonald’s zou Easterbrook tijdens zijn ontslagprocedure meerdere malen gelogen hebben over de aard van zijn verhouding(en).

Meer dan een relatie

Zo zou het niet gaan om een louter romantische relatie met een werknemer, maar om meerdere seksuele relaties met ondergeschikten. Ook zou hij fraude hebben gepleegd en bewijsmateriaal verduisterd hebben, zo schrijft The New York Times vandaag.

Indien dat waar is, kan McDonals zich beroepen op een van de clausules in Easterbrooks ontslagovereenkomst. Daarin staat dat wanneer de ceo niet de waarheid spreekt, het concern zijn gouden handdruk kan terugeisen. Een zoektocht in het e-mailverkeer van de voormalige bedrijfsleider spreekt alvast niet in zijn voordeel. Zo werden in zijn mailbox naaktfoto’s van werknemers gevonden en bleek dat hij een vrouw voor honderdduizenden dollars aan aandelen had gegeven. Een reactie van Easterbrook kwam er nog niet.

Easterbrook was sinds 2015 CEO van de fastfoodgigant. Hij leidde McDonald’s uit een dipje door de restaurantketen te moderniseren met onder meer touchscreenschermen en een nieuw logo waarbij de rode achtergrond vervangen werd door een groene. De beurskoers onder zijn bewind verdubbelde.