Ronde van Guangxi gaat dit jaar niet door

De Ronde van Guangxi (WorldTour), die van 15 tot 20 oktober in China moest plaatsvinden, is geannuleerd vanwege de coronacrisis, zo maakte organisator Wanda Sports maandag bekend. “Op aanraden van de overheid worden internationale sportcompetities in China geannuleerd”, klinkt het in een korte mededeling.

Zowel de wedstrijd bij de mannen (15-20 oktober), als die bij de vrouwen (20 oktober) gaat niet door. Op de WorldTour-kalender van volgend jaar staat de wedstrijd geprogrammeerd van 14 tot 19 oktober.

De Ronde van Guangxi werd voor het eerst gereden in 2017 en leverde met Tim Wellens meteen een Belgische eindwinnaar op. In 2018 was de Italiaan Gianni Moscon er de beste, vorig jaar ging de eindzege er naar de Spanjaard Enric Mas.