VTM breidt uit met (hernoemde) zenders VTM 2, VTM 3 en VTM 4

Geen Q2, Vitaya of Caz meer. Die zenders heten voortaan gewoon VTM2, VTM 3 en VTM 4. De slogan kent u misschien nog: VTM kleurt je dag.

VTM blijft de (goed boerende)- familiezender, VTM 2 wordt een realityzender, VTM 3 is voor films en series en op VTM 4 krijgt de kijker actie en classics.

De namen van de Vlaamse tv-zenders onthouden, wordt voortaan een stuk eenvoudiger: je krijgt vier VTM-zenders (VTM, VTM 2, VTM 3 en VTM 4) en, dat vernamen we vorige week al, vier SBS-zenders (Play Vier, Play Vijf, Play Zes en in de loop van 2021 ook Play Zeven). Wat er precies op die zenders te zien zal zijn, dat zal de kijker dan weer gewoon moeten worden, want bij DPG verschuift er heel wat.

DPG scoort dit jaar uitstekend met VTM – dat vanaf 31 augustus VTM 1 gaat heten. Die zender wordt dus zo goed als ongemoeid gelaten. Het blijft een familiezender, waar de kinderen altijd mee in de zetel kunnen zitten. Q2 vervelt op hetzelfde moment tot VTM 2, en dat wordt een realityzender die eerder voor volwassenen is bedoeld. Drie avonden per week zullen er eigen producties te zien zijn, maar die zullen worden aangevuld met aangekochte reality waaronder Blind getrouwd Australië. Een eerste glimp van VTM 2 brengt voorts programma’s als de Vlaamse versie van Ik Vertrek en een vaste afspraak met de Champions League.

Ook Vitaya verdwijnt, en maakt plaats voor VTM 3, dat films en series zal brengen. CAZ wordt dan weer opgevolgd door VTM 4, met ‘actie en classics’. Denk bij dat laatste onder andere aan James Bond, Rambo of Top Gear.