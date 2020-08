De Crem bekijkt inperking treinaanbod richting kust

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) buigt zich vandaag over een eventuele afschaffing van extra treinen richting de kust. De Crem staat onder druk van de kustburgemeesters en waarnemend gouverneur Anne Martens.

Moet de NMBS zijn aanbod richting de Noordzee inperken? Over die vraag breekt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zich vandaag het hoofd. Normaliter is de zomer het hoogtepunt van het kusttoerisme en legt de Belgische spoorwegmaatschappij extra treinen richting toeristische hotspots als Oostende en Blankenberge in.

Bezettingsgraad van 115 procent

Maar na de massale toeloop van de afgelopen dagen en het incidentrijke weekend, waar vooral Blankenberge met een massale vechtpartij in het oog sprong, staan de kustburgemeesters samen met waarnemend West-Vlaams provinciegouverneur Anne Martens niet te springen om in deze coronatijden extra bezoekers over de vloer te krijgen. Dit weekend alleen al kwamen 15.000 mensen met de trein naar Oostende. Voor Blankenberge en Knokke ging het respectievelijk om 8.000 en 2.500 reizigers. Volgens Martens is het genoeg geweest. ‘Dit weekend kwamen treinen met een bezetting van 115 procent toe. Dat kan niet meer. Het aantal reizigers moet naar beneden. Als de kustgemeenten al vol zitten, moeten er niet nog eens extra ritten richting de zee worden ingelegd.’

Voor Martens is een inperking van het treinaanbod perfect mogelijk. Zo werd de dienstregeling tijdens de eerste coronagolf ook aangepast om zo weinig mogelijk mensen te laten pendelen.