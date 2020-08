Een vrouw is maandagochtend overleden na een verkeersongeval op de parking van supermarkt Lidl in de Antwerpsestraat in Kapellen. Hoe het ongeval is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk.

Het ongeval gebeurde toen een vrachtwagen van Lidl, die vanuit de richting van het centrum van Kapellen kwam, de parking opdraaide om te komen leveren. De dame overleed ter plaatse. ‘Het is nog niet zeker of het om een dodehoekongeval gaat’, zegt commissaris Tom De Gent van de politiezone Noord. ‘Het zou ook kunnen dat de vrouw jammerlijk ten val is gekomen en zo onder de vrachtwagen belandde. Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen.’

De politie liet slachtofferhulp komen voor enkele getuigen die het ongeval hadden zien gebeuren en daar fel van onder de indruk waren. De vrouw zou immers enkele meters zijn meegesleurd alvorens de vrachtwagen tot stilstand kwam. De supermarkt is voorlopig gesloten.