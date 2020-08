Kucam naar rechtbank voor fraude met humanitaire visa

Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam (46) en negen andere verdachten moeten zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden wegens mensensmokkel, passieve omkoping en lidmaatschap van een criminele organisatie. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen beslist.

Kucam werkte als vertrouwenspersoon voor het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Hij gaf het kabinet lijsten met namen van Oosterse Christenen uit Syrië die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum.

In november 2018 startte de afdeling mensenhandel, mensensmokkel en sociale fraude van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen een onderzoek na meldingen over fraude. ‘De organisatie wordt ervan verdacht 219 mensen tegen betaling aan een humanitair visum te hebben geholpen, waarvan 96 mensen – in strijd met de voorwaarden van het visum – niet in België zouden gebleven zijn’, zegt het Antwerpse parket. ‘Humanitaire visa werden uitgereikt in het kader van de reddingsactie van christenen uit het oorlogsgebied in Syrië. Met een humanitair visum konden deze mensen op een veilige en legale manier naar België reizen om in ons land asiel aan te vragen.’

Een Pano-reportage over de affaire deed veel stof opwaaien en begin 2019 werd Kucam gearresteerd. Hij zat maandenlang in voorhechtenis en moest daarna een enkelband dragen, maar intussen is hij ook daarvan verlost. Ook zijn echtgenote en zijn zoon zaten een tijd in voorhechtenis.

Het parket vroeg de raadkamer om Kucam en de andere verdachten naar de rechtbank te verwijzen. De raadkamer volgt die vraag. De tien, acht mannen en twee vrouwen tussen 22 en 60 jaar oud, moeten zich verantwoorden voor mensensmokkel, passieve omkoping en lidmaatschap van een criminele organisatie. Ze riskeren daarvoor celstraffen tot vijftien jaar en geldboetes tot 150.000 euro per slachtoffer.