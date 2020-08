Grote hinder rond en naar Brussel door reeks ongevallen

Op de E40 en op de Brusselse buitenring hebben een aantal ongevallen deze ochtend voor grote hinder gezorgd.

Het verkeer rond en richting Brussel stond vanochtend lange tijd stil door een opeenvolging van drie ongevallen. Om 9u kantelde een bestelwagen met aanhangwagen om nog onduidelijke reden op de buitenring van Brussel ter hoogte van Beersel. Het is nog onduidelijk of daarbij gewonden vielen, maar het ongeluk versperde wel twee rijstroken, waardoor het aanschuiven was op de ring.

Niet veel later vonden op de E40 ter hoogte van Ternat twee snel opeenvolgende botsingen plaats. In het eerste geval reden drie voertuigen op elkaar in. Een kilometer verder raakte een motorrijder het asfalt. Ook hier is nog geen bevestiging van dodelijke slachtoffers. Met slechts één beschikbare rijstrook, ontstond een achttal kilometer file, zo meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Wie vanuit Gent naar Limburg rijdt, maakt best een omweg via Antwerpen. Verkeer van Gent richting Brussel wordt aangeraden de E17, de N16 en de A12 te nemen.